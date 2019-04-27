ولاية أمريكية توقف العمل بقانون "مقاطعة إسرائيل"

الخليج 365/ بغدادقرر مجلس القضاء في ولاية تكساس الأمريكية، وقف العمل بقانون يحظر مقاطعة إسرائيل، عقب دعوى قضائية ضد القانون المذكور.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إلى أن قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت بيتمان، أوقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات "مقاطعة إسرائيل".

وقال في بيان له مؤلف من 56 صفحة، إن "المقاطعة محمية بحرية التعبير، وإن القانون يفشل في خدمة مصلحة الدولة".



ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تكساس دعوى فدرالية في ديسمبر الماضي، ضد المدعي العام في تكساس، كين باكستون وآخرين، وقال إن "القانون يجبر الناس على الاختيار بين حقوق التعديل الأول وسبل عيشهم".

وشهدت بعض الولايات الأمريكية ومن بينها تكساس، خلال فترات مختلفة، تشريع قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل، بما يتعارض مع "حرية التعبير والحق في المقاطعة".

يذكر أن المواطنة الأمريكية من أصول فلسطينية بهية عماوي، رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في تكساس، في ديسمبر الماضي، بعد طردها من عملها في مدرسة لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، واتهمت المواطنة المدرسة بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي.

