الجيش السوري يقتحم جنوب الرقة

أفادت وسائل اعلام، السبت، بأن الجيش السوري اقتحم جنوب مدينة الرقة السورية، وسط تراجع من قبل القوات السورية الديمقراطية (قسد).
وذكر موقع "سبوتنيك" الروسي في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "وحدات الجيش السوري اندفعت، عصر اليوم، مخترقة جبهة الرقة الجنوبية الغربية وتقدمت بعمق ثلاثة كيلومترات تحت غطاء من الطيران الحربي السوري والروسي".
واضافت أن "تقدم قوات الجيش السوري جاء بعد تراجع القوات السورية الديموقراطية (قسد) المتمركزة في مدينة الرقة".
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