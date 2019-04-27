متحدث "الحرية والتغيير" بالسودان:مصرون على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمجد فريد

قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمجد فريد، إنهم مصرون على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري يمارس سلطاته السيادية.

وأضاف فريد في مؤتمر صحفي، أن اجتماع اللجنة المشتركة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير غلبت عليه أجواء التوافق، مشيرا إلى أنه يتم التفاوض مباشرة مع المجلس العسكري ككل.



وأوضح أن الاجتماع الذي عقد ظهر السبت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ناقش مسألة المجلس السيادي وسيتم استئناف الاجتماع مساء اليوم.

وشدد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير على أنهم مصرون على مواصلة سلمية الحراك الشعبي حتى تنفيذ مطالب الثوار والمعتصمين.

وتابع فريد، أن الفترة الانتقالية تتطلب كفاءات ومهام معينة والقدرة على تنفيذها.

وأشار إلى أن أهم ما شهده اجتماع اليوم مع المجلس العسكري هو عودة الثقة كوننا شركاء في هذه الثورة.





وأكد أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير موجود في سجن كوبر القومي بالعاصمة الخرطوم، وأنه قد تم تقديم بلاغ جنائي بحقه.

ومضى قائلا: "ما نرغب به هو أن يستعيد القضاء عافيته ويتم تقديم البشير ورموز نظامه لمحاكم عادلة".

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من جانبه، قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، رشيد سعيد، إنه تم الحصول على تعهدات من المجلس العسكري بأنه لن يتم فض الاعتصام أمام ساحة القيادة العامة للجيش بالقوة.





وفي وقت سابق السبت، بدأ اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عقب انهاء الاجتماع أن المباحثات مع قوى الحرية والتغيير ستستمر مساء اليوم، معربا عن تفائله بالوصول لنتيجة نهائية وإعلانها أمام الشعب.





وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن المباحثات مع قوى الحرية والتغيير ركزت على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن.

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت، مساء الجمعة، تشكيل وفدها الخاص بالتفاوض والاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث هيكل وصلاحيات المجلس السيادي، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية".





ويضم وفد قوى إعلان الحرية والتغيير 11 شخصاً.. وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق الركن شمس الدين كباشي أكد انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمقترحاتهh حول ترتيبات الفترة الانتقالية.