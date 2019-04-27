انت الان تتابع جيش سريلانكا يعلن مقتل دواعش في هجوم على مخبأ إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجيرات سريلانكا

أعلن الجيش السريلانكي، اليوم السبت، أنه قتل اثنين على الأقل من أعضاء تنظيم «داعش» خلال هجوم على مخبأ للتنظيم الإرهابي، في حين قال متحدث باسم الجيش إنهم عثروا على 15 جثة في منزل شهد معركة بالأسلحة على الساحل الشرقي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كان الجنود يُحاولون دخول منزل في كالموناي (شرق)، عندما أُطلِق عليهم رصاص. وقال المتحدث باسم الجيش سوميث أتاباتو: «قُتل اثنان من المسلحين بالنيران التي ردينا بها»، مضيفًا أن أحد المدنيين قُتل أيضًا أثناء العملية.

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه، وفق ما أورد مراسل «سكاي نيوز عربية».وهزت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مما أدى إلى مقتل 253 شخصا وإصابة نحو 500.وذكرت

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