شي: توقيع اتفاقات بأكثر من 64 مليار دولار خلال قمة الحزام والطريق

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت إنه تم توقيع اتفاقات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق التي تختتم أعمالها في بكين يوم السبت.
وقال شي في تصريحات خلال الجلسة الختامية للقمة إن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا.
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