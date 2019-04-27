الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح أسيرين مقابل رفات جندي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال مسؤول في سلطة الاحتلال إن “إسرائيل” ستطلق سراح أسيرين بعد أن استعادت رفات جندي مفقود منذ عام 1982 عثرت عليها قوات خاصة روسية في سوريا.

وسلمت روسيا، أحد حلفاء النظام السوري الرئيسيين، هذا الشهر رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل، ومتعلقاته الشخصية. وكان باومل يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان وأعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

وقال مصدر بالحكومة السورية لـ”رويترز” إن اثنين أو أكثر من الأسرى السوريين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية بعد وساطة روسية.

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وأضاف أن السلطات ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح الأسرى بعد أنباء تسليم رفات الجندي الإسرائيلي.

ونأى الجانبان بنفسيهما على ما يبدو عن ذكر ما إذا كانت الخطوة ضمن اتفاق مبادلة تم التوصل إليه عبر التفاوض بين إسرائيل وسوريا.

وقال المسؤول الإسرائيلي، طالبا عدم نشره اسمه، اليوم: “إسرائيل قررت خلال الأيام الماضية إطلاق سراح أسيرين في بادرة حسن نوايا، فقط بعد استعادة رفات زخاري باومل”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الروسية حتى الآن. كما أحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.