فهد آل ثاني يهاجم النظام: قطر أصبحت عاصمة الإرهاب العابر للحدود

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هاجم القيادى القطري المعارض، الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، النظام القطرى، مطالبا مجلس التعاون الخليجي وقادة دولة الخليج بتحرير الشعب القطرى من الاحتلال التركى الإيرانى.

وقال القيادى المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على “تويتر”، إن قطر أصبحت عاصمة الإرهاب العابر للحدود وخيانة الوطن والدين والأمه لخدمة المجوس وإخوان الشيطان عبيد الصهاينة .

وأضاف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: “نطالب ونناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقادة دولة الخليج ، تحرير شعب قطر من الاحتلال التركي والإيراني”، وتابع: “ابتلينا بنظام ينام ويصحى على الهلوسة بكأس العالم، ويبدي مصلحة العمال والمقيم على المواطن لانقول يا أهل قطر إلى صبراً جميلاً والله المستعان” .