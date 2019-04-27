الان تتابع وزارة داخلية الوفاق تعترف برسو سفينة إيرانية تخضع لعقوبات أميركية في مصراتة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طرابلس - الخليج 365:
اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في ليبيا، اليوم، برسو سفينة إيرانية تخضع لعقوبات أميركية في مصراتة.
وأعلنت الوزارة تحفظها على السفينة الإيرانية في مصراتة لحين انتهاء التحقيقات.
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