تحالف الفتح العراقي يستنكر بيان واشنطن حول ثروة خامنئي

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:

اعتبر تحالف الفتح العراقي أن المعلومات التي كشفت عنها السفارة الأميركية في بغداد، حول ثروة مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، تجاوزاً على المرجعيات الدينية للشعب العراقي، مطالباً باعتبار السفير الأميركي شخصاً غير مرغوب فيه، وكذلك طالب السفارة الأميركية بحذف المنشور الذي وصفه بـ”البيان بالمسيء”.

كما شدد بيان تحالف الفتح، على ضرورة استدعاء الخارجية العراقية للقائم بأعمال السفير الأميركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

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يذكر أن السفارة الأميركية في العراق أصدرت، في وقت سابق، بيانا، قالت فيه إن ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب الإيراني تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري بعد 40 عاماً من حكم الملالي.

كما أجرت وكالة “رويترز”، تحقيقا، منذ عدة سنوات، كشف أن المرشد الأعلى خامنئي يتحكم في إمبراطورية اقتصادية ضخمة.

وتدير المنظمة التي تسيطر على كل هذه المليارات ويطلق عليها باللغة الفارسية “ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام”، أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام، أصولاً عقارية واستثمارية، وتخضع لسيطرة خامنئي باعتباره أعلى سلطة دينية في البلاد.