مقتل وإصابة 52 عنصرا من الجيش السوري في هجوم للنصرة بحلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، اليوم /السبت/ بمقتل 22 عنصراً من قوات الجيش السوري وإصابة 30 آخرين بجروح في هجمات شنها فصيلان متصلان بجبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب في شمال سوريا.

وذكر المرصد - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "شنّت كل من هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين هجمات ضد مواقع الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل أمس"، مشيراً إلى أن الاشتباكات انتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة.

وأوضح أن هجومين متزامنين بعمليتين للفصائل في محوري زمار وخان طومان بريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، على تمركزات لقوات النظام في المنطقتين.