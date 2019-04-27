الداخلية العراقية: مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قوة طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، وأثناء مطاردته انفجر دون أي أضرار أو خسائر في الأرواح".

وأضاف معن: أن "الانتحاري تم التعرف على هويته وهو من مواليد 2003 ومن عائلة داعشية، ووالده محكوم عليه بقضية مخدرات وأحد أشقائه موقوف بقضية إرهاب"، مبينًا أنه "تم قتله في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت، في وقت سابق، القبض على إرهابيين اثنين مندسين بين النازحين في مدينة الموصل.

