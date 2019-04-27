"السبسي" يبحث مع وزير الخارجية الجزائري المستجدات الإقليمية والدولية

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الأحد- أن الجانبان أكدا خلال اللقاء على العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين تونس والجزائر، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات من خلال تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المناطق الحدوديّة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتّنسيق الأمنيّ والعسكريّ في إطار الجهود المشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
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