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"السبسي" يبحث مع وزير الخارجية الجزائري المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات الأخيرة في ليبيا وانعكاساتها المباشرة على أمن المنطقة واستقرارها، والمساعي المبذولة من أجل إنهاء الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين كافة.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الأحد- أن الجانبان أكدا خلال اللقاء على العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين تونس والجزائر، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات من خلال تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المناطق الحدوديّة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتّنسيق الأمنيّ والعسكريّ في إطار الجهود المشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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