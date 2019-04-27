شكرا لقرائتكم خبر عن «الرباعية»: ملتزمون بحل سياسي في اليمن.. وصواريخ الحوثي تهديد للأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزيرا خارجيتي المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، والقائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن إطلاق المليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار التي تصنعها إيران وتسهل استخدامها على البلدان المجاورة، يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع.

وقد أعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة ودعوا إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات التي تشنها المليشيا الحوثية وحلفاؤها.

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جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء في لندن لمناقشة الوضع في اليمن، حيث أكدت الدول الرباعية التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وتتوقع دول الرباعية أن تبدأ الأطراف اليمنية تنفيذ اتفاقية الحديدة على الفور، ودعوا بوجه خاص الحوثيين إلى إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، وتتطلع دول «الرباعية» إلى أن يقوم مجلس الأمن بمراجعة التقدم المحرز في هذه الاتفاقية عند اجتماعهم في 15 مايو، مع توقع أن تكون قيد التنفيذ في تلك المرحلة.

وأشار ممثلو دول الرباعية إلى أن تنفيذ اتفاقية الحديدة لن يكون له تأثير إيجابي فوري ومهم على حياة الشعب اليمني فحسب، بل خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر الممثل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة دائمة في البلاد.

وفي هذا الصدد، كررت دول الرباعية دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن في تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي سيتيح الفرصة للبدء في عملية سياسية شاملة وجامعة ودائمة بما يتماشى مع تفويضه.