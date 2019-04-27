شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلاً من قوات الأسد بهجمات شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بيروت)

قُتل 22 عنصراً من قوات نظام الأسد والمسلحين الموالين لها وأصيب 30 آخرون بجروح في هجمات شنها فصيلان في محافظة حلب بشمال سورية، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن الهجمات شُنتّ ضد مواقع لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل الجمعة"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة".

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 17 عنصراً من قوات النظام في الهجمات، قبل أن يعلن حصيلة جديدة من 22 قتيلاً.

وأسفرت الاشتباكات والغارات الروسية أيضاً عن مقتل ثمانية عناصر من الفصائل المهاجمة التي عادت وانسحبت إلى مواقعها، وفق عبدالرحمن.