شكرا لقرائتكم الوفاق الليبية:سفينة إيرانية محملة بالأسلحة ترسو بمصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، عن وصول السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة، وأنه سيفتح تحقيقا حول هذا الموضوع.
يأتي التصريح بعد الضغط الدولي على حكومة الوفاق لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دوليا وفق الخارجية الأميركية.
وفي سياق آخر، أفاد مراسل "العربية" في ليبيا بأن المعارك ما زالت مستمرة في محيط العاصمة طرابلس بين المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وبين الجيش الوطني الليبي لليوم الرابع والعشرين مع استمرار الغارات الجوية ليلا على مواقع المجموعات المسلحة.
وأعلنت مستشفيات العاصمة عجزها عن استقبال العديد من القتلى والجرحى في صفوف تلك المجموعات المسلحة.
وعلى الصعيد الميداني، قال المراسل إن أعيان ومشايخ المنطقة الغربية اجتمعوا في مدينة ترهونة التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن العاصمة طرابلس لدعم الجيش الوطني الليبي وعملية تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق الليبية:سفينة إيرانية محملة بالأسلحة ترسو بمصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.