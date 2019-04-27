بوتين: موسكو تنوي تبسيط حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية

اسماء السيد - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في بكين أن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية.
موسكو: قال بوتين للصحافيين "نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط إلى مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا، ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.
وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية إلى سكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، في خطوة دانتها كييف.
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