فيديو وصور| فاتنة "الحرس الوطني" تتصدر عرش ملكات جمال روسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press روسيا تختار فاتنة الحرس الوطني في أول مسابقة في روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة

فازت حسناء الشرطة من مدينة يكاترينبورغ في روسيا، بلقب "فاتنة الحرس الوطني"، حيث صوت لصالحها أكثر من 57 ألف شخص، في أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO

وشاركت في هذه المسابقة أكثر من ألف امرأة، من بين المتطوعات وموظفات الحرس الوطني الروسي من جميع مناطق روسيا، وأقيمت المسابقة على مرحلتين الأولى طلب من المشاركات التحدث عن تجاربهن وانجازتهن في العمل، والثانية التعريف بهواياتهم من خلال الصور. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، جرى التصويت عبر الإنترنت وفازت فيها آنا خرامتسوفا، ونشر الموقع مقطع فيديو للفائزة أثناء اختبارها على إطلاق الرصاص وتأدية عملها.