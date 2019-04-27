شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يهنئ المصريين بعيد القيامة: الأقباط أفدوا المسلمين بدمائهم فى ثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت مواهب الشوربجي، رئيس اتحاد لجنة المرأة الوفدية، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، متمنية أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات ويجعله عيدًا سعيدًا مباركًا ممتلء بالفرح والهناء.
وأشارت "الشوربجي" فى بيان اليوم إلى أن حزب الوفد أول من عمل بمبدأ الوحدة الوطنية ودعا إليها عندما رفع الهلال مع الصليب في ثورة 1919 لأنهم شركاء في وطن واحد والعدو عندما يضرب الدولة لا يفرق بين مسيحي ومسلم.
وأكدت "الشوربجي" أن ثورة 1919 كانت أصدق ثورة وطنية تعبير عن اتحاد الهلال مع الصليب، مشيرة إلى أن المسيحيين كانوا يتلاحمون مع إخوانهم المسلمين وكان المسلمين يصلون في الكنائس والمسيحيين يصلون في المساجد.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوفد" يهنئ المصريين بعيد القيامة: الأقباط أفدوا المسلمين بدمائهم فى ثورة 1919 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.