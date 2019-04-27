شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كينيا باللجنة الأفريقية: دولتنا ديمقراطية وتعزز حقوق الانسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وفد جمهورية كينيا المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، أن كينيا دولة ديمقراطية و تعزز حقوق الانسان وتحترم القانون فى كل الاجراءات .

وأضاف وفد جمهورية كينيا خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب، أن القانون فى كينيا يقتضى أن كل الأعمال الخاصة بالوفيات تتم فى المحكمة كقصة وفاة الطفل التى يتم النظر فيها فبراير الماضى.

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وأشار الوفد إلى أنه تجرى الآن الكثير من الاجراءات لموائمة القوانين بما يتناسب مع حقوق الانسان بعد مناقشة وحوار المجتمع المدنى و الأطراف المعنية بالأمر.