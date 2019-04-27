بداية من مايو.. هل الحكومة جاهزة لقبول سداد مستحقاتها إلكترونيًا؟

مصراوي - كتب- محمد علاء الدين:

مع بداية شهر مايو، ستلزم الحكومة المواطنين بسداد قيمة الخدمات والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

وقالت وزارة المالية في بيانات سابقة إن مستحقات الجهات الحكومية نظير أي خدمة تقدم سيتم سدادها إلكترونيًا بداية من مايو المقبل في حال تجاوز المبلغ المستحق 500 جنيه.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، إن الشركة تلعب دور قوي في تفعيل قرار وزارة المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية...