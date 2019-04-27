حكيم: كيف يمكن التباهي بإنجاز على حساب صحة الناس

سأل الوزير السابق الان حكيم، في تصريح على وسائل التواصل "كيف يمكن التباهي بمد خطوط التوتر العالي بالمنصورية واعتبار الامر انجازا على حساب صحة الناس".
واضاف: "تدعون الجميع إلى تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم في ما خص الكهرباء وتخالفون الأعراف والاعتبارات الصحية والبيئية بقرار مد التوتر العالي في المنصورية، عين نجم، عين سعادة والديشونية".
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