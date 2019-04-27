حكيم: كيف يمكن التباهي بإنجاز على حساب صحة الناس

سأل الوزير السابق الان حكيم، في تصريح على وسائل التواصل "كيف يمكن التباهي بمد خطوط ​التوتر العالي​ ب​المنصورية​ واعتبار الامر انجازا على حساب صحة الناس".

واضاف: "تدعون الجميع إلى تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم في ما خص ​الكهرباء​ وتخالفون الأعراف والاعتبارات الصحية والبيئية بقرار مد التوتر العالي في المنصورية، ‎عين نجم، ‎عين سعادة والديشونية".