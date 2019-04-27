نقل البطريرك صفير الى المستشفى بسبب نزلة صدرية

اشار الطبيب الخاص للبطريرك الكاردينال نصرالله صفير الدكتور الياس صفير، الى "ان غبطته اصيب امس بالتهاب في القصبات الهوائية ما استدعى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد اجريت له الفحوص اللازمة وهو في صحة جيدة".
ومن المتوقع ان يغادر المستشفى في اليومين المقبلين.
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