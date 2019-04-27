الجيش: زورق حربي اسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن زورقاً حربياً اسرائيلياً أقدم، بتاريخ 27/4/2019 الساعة 7:49، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 50 متراً، ولمدّة 26 دقيقة.

وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.