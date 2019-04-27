قوى الحرية والتغيير: الاجتماع مع المجلس العسكري كان إيجابيًا

أكّد وفد ​قوى الحرية والتغيير​ أن "الاجتماع مع ​المجلس العسكري​ الانتقالي السوداني كان إيجابيًا ومثمرًا"، مؤكدًا "أننا سنعلن للشعب السوداني قريبًا نتائج المباحثات مع المجلس العسكري".

من جهته، لفت الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي إلى أن "المباحثات مع قوى إعلان الحرية والتغيير تمّت بشفافية"، موضحًا أنها "ستستمر مساء اليوم في اجتماع ثانٍ".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي قد أشار إلى "أننا متفائلون بالتوصل إلى نتائج جيدة من المشاورات مع القوى السياسية".