الخليل استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في حاصبيا

قام شيخ عقل طائفية الموحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ بزيارة لمنطقة ​حاصبيا​، حيث استهل زيارته بزيارة ​خلوات البياضة​ الشريفة و زار ايضا عدد من المشايخ والمقامات الروحية في منطقة حاصبيا.

وفي ختام الزيارة الروحية زار الشيخ نعيم حسن، النائب ​انور الخليل​ في دارته في زغلة، حاصبيا، حيث كان في استقباله عدد كبير من المشايخ الاجلاء وًاعضاء ​المجلس المذهبي الدرزي​ و فعاليات حزبية وبلدية و اختيارية و اجتماعية.

رحب النائب الخليل بالشيخ حسن مؤكدا اهمية هذه الزيارة و مشددا على وحدة الصف والكلمة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن ، بدوره نوه الشيخ حسن بدور الوزير الخليل الوطني و الانمائي مثمناً دور النائب الخليل في صياغة قانون المجلس المذهبي الدرزي و اقراره في ​مجلس النواب​.

وأكد الشيخ حسن "وحدة الصف ووجوب التضامن الوطني لمواجهة التحديات الكبيرة و في مقدمها الازمة الاقتصادية المعيشية".

و كانت كلمة ترحبية لمستشار شيخ العقل الشيخ سليمان شجاع تناول فيها الدور الايجابي للنائب الخليل على صعيد المنطقة و الوطن.