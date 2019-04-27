الخليل استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في حاصبيا

قام شيخ عقل طائفية الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بزيارة لمنطقة حاصبيا، حيث استهل زيارته بزيارة خلوات البياضة الشريفة و زار ايضا عدد من المشايخ والمقامات الروحية في منطقة حاصبيا.
وفي ختام الزيارة الروحية زار الشيخ نعيم حسن، النائب انور الخليل في دارته في زغلة، حاصبيا، حيث كان في استقباله عدد كبير من المشايخ الاجلاء وًاعضاء المجلس المذهبي الدرزي و فعاليات حزبية وبلدية و اختيارية و اجتماعية.
رحب النائب الخليل بالشيخ حسن مؤكدا اهمية هذه الزيارة و مشددا على وحدة الصف والكلمة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن ، بدوره نوه الشيخ حسن بدور الوزير الخليل الوطني و الانمائي مثمناً دور النائب الخليل في صياغة قانون المجلس المذهبي الدرزي و اقراره في مجلس النواب.
وأكد الشيخ حسن "وحدة الصف ووجوب التضامن الوطني لمواجهة التحديات الكبيرة و في مقدمها الازمة الاقتصادية المعيشية".
و كانت كلمة ترحبية لمستشار شيخ العقل الشيخ سليمان شجاع تناول فيها الدور الايجابي للنائب الخليل على صعيد المنطقة و الوطن.
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