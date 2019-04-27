فادي سعد: رجاؤنا القيامة الحقيقية للبنان

تمنى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه متوجها الى ​المسيح​يين الذين يتبعون التقويم الشرقي "فصح مجيد، على أمل أن نحتفل معا بقيامة المسيح الواحدة، ورجاؤنا القيامة الحقيقية ل​لبنان​. المسيح قام حقا قام".

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