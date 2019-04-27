الميتروبوليت منصور ترأس قداس سبت النور في الحميرة عكار

ترأس ميتروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، قداس سبت النور المقدس، في كنيسة القديس نيقولاوس في بلدة الحميرة، في حضور حشد من المصلين من أبناء البلدة والجوار.
كما أقيمت للمناسبة، قداديس مماثلة في معظم الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة.
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