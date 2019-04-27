الميتروبوليت منصور ترأس قداس سبت النور في الحميرة عكار

ترأس ميتروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ​باسيليوس منصور​، قداس ​سبت النور​ المقدس، في ​كنيسة القديس نيقولاوس​ في بلدة الحميرة، في حضور حشد من المصلين من أبناء البلدة والجوار.

كما أقيمت للمناسبة، قداديس مماثلة في معظم الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة.