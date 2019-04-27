تابع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وقيادة التنظيم الأوضاع في مخيم عين الحلوة بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها المخيم.
وقد أجرى سعد لهذه الغاية سلسلة من الاتصالات بمسؤولي الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أهمية حفظ الأمن والاستقرار داخل المخيم حمايةً للأهالي، ومن أجل الحفاظ على أمن المخيم والأمن الوطني اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد أجرى سلسلة من الاتصالات بهدف تثبيت الأمن في عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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