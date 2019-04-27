سعد أجرى سلسلة من الاتصالات بهدف تثبيت الأمن في عين الحلوة

تابع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ وقيادة التنظيم الأوضاع في ​مخيم عين الحلوة​ بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها المخيم. وقد أجرى سعد لهذه الغاية سلسلة من الاتصالات بمسؤولي الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أهمية حفظ الأمن والاستقرار داخل المخيم حمايةً للأهالي، ومن أجل الحفاظ على أمن المخيم والأمن الوطني اللبناني.

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