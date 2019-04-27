كوربين: رفضت دعوة لمأدبة عشاء مع ترامب الذي يخرق معاهدات دولية مهمة

انتقد زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض ​جيرمي كوربين​ حكومة رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ لكيفية استقبالها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال زيارته إلى لندن في حزيران الماضي.

وأعلن كوربين أنه لم يكن على حكومة ماي "فرش السجادة الحمراء تحية لرئيس يخرق معاهدات دولية مهمة ويدعم نفي تغيرات المناخ ويستخدم الخطاب العنصري والمعادي للنساء"، مؤكدًا أنه رفض احتجاجًا على تلك المراسم، دعوة لمأدبة عشاء أقيمت بمناسبة زيارة ترامب، قائلًا إنه سيكون سعيدًا للقاء سيد ​البيت الأبيض​، غير أن دعم العلاقات المهمة مع ​الولايات المتحدة​ لم يتطلب مثل هذه المراسم المتسمة بالأبهة المفرطة".

ويذكر أن ماي أصبحت أول زعيمة أجنبية التقت ترامب منذ توليه مقاليد الحكم، وعقد أول لقاء رسمي بينهما في البيت الأبيض في كانون الثاني 2017، ثم أجلت زيارة ترامب إلى ​المملكة المتحدة​ مرارًا بسبب المخاوف من خروج مظاهرات شعبية معارضة للرئيس الأميركي.