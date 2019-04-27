الأوقاف المصرية: مكبرات الصوت الخارجية تستخدم للأذان وخطبة الجمعة فقط

نشرت وزارة الأوقاف المصرية بيانًا، أكدت فيه "على استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة فقط على قدر الحاجة ودون مبالغة في استخدامها"، موضحة "أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فيقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضا دون مبالغة داخل المسجد".
وبينت الوزارة أن "في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة ممهورًا بختم الوزارة وتعليق التصريح في مكان بارز بالمسجد".
وحذرت الوزارة من مخالفات هذه التعليمات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف.
وأفادت بأنه على جميع العاملين الالتزام بالتعليمات، وعلى القيادات كل فيما يخصه متابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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