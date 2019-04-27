مقتل جندي تونسي في انفجار لغم مضاد للمدرعات في منطقة جبلية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرون بجروح في انفجار لغم مضاد للمدرعات في منطقة جبلية غرب تونس حيث يتحصن مسلحون متطرفون.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري فان الجندي القتيل (26 عاما) هو أولى ضحايا الألغام لهذا العام، التي يقوم بزرعها المسلحون المتطرفون المتحصنون في منطقة الوسط الغربي التونسي المهمشة.
وانفجر اللغم الجمعة في جبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غربي) حيث تلاحق قوات الامن منذ 2012 مجموعات مسلحة متطرفة.
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