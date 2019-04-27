احتجاجات السترات الصفر تصل ليبيا رفضًا لحفتر

ارتدى متظاهرون ليبيون "سترات صفر"، كرسالة تنديد بموقف ​فرنسا​ من الهجوم الذي يقوده قائد ​الجيش الوطني​ الليبي اللواء ​خليفة حفتر​ على العاصمة الليبية ​طرابلس​.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للحرب التي تشنها قوات الجيش وأخرى تطالب بقطع العلاقات مع الدول التي تقدم الدعم لها.

وكانت مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء قد دعوا في وقت سابق للمشاركة في التظاهرة تحت عنوان "لا تفاوض حتى النصر.. بدمائنا نفديك يا ​ليبيا​".

يذكر أن خليفة حفتر قد أطلق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان الجاري، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعاني صراعا على الشرعية والسلطة منذ العام 2011، يتركز حاليًا بين ​حكومة​ "الوفاق" في غرب طرابلس وخليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق.