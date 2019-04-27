أفاد الإعلام الحربي المركزي عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما امرأة وإصابة آخرين، جراء سقوط عدة ​قذائف صاروخية​ على بلدة الحاضر ب​ريف حلب الجنوبي​، مصدرها المجموعات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية على بلدة الحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.