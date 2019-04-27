وزير دفاع سوريا: قواتنا جاهزة لاستعادة بقية المناطق التي ماتزال خارج سيطرة الدولة

أكد وزير الدفاع السوري علي عبد الله "جاهزية القوات المسلحة السورية على استعادة بقية المناطق التي ماتزال خارج سيطرة الدولة". وأشاد بـ"الروح المعنوية التي يتمتع بها مقاتلو الجيش السوري الذين باتوا أمثلة في البذل والعطاء وقدموا دروساً للعالم أجمع في الصمود والتضحية في سبيل الوطن".
ولفت عبد الله الى "أهمية الدور الذي تلعبه الكلمة إلى جانب البندقية في الحرب التي يخوضها الجيش السوري ضد الإرهاب وداعميه من دول التآمر على سوريا ودور أجهزة التوجيه السياسي في الوحدات والتشكيلات العسكرية في محاربة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".
وشدد على "ضرورة التصدي للحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على وطننا وتوضيح الأهداف من وراءها عبر نشر الوعي بين المقاتلين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة".
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