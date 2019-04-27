وزير دفاع سوريا: قواتنا جاهزة لاستعادة بقية المناطق التي ماتزال خارج سيطرة الدولة

أكد وزير الدفاع السوري علي عبد الله "جاهزية ​القوات المسلحة​ السورية على استعادة بقية المناطق التي ماتزال خارج سيطرة الدولة". وأشاد بـ"الروح المعنوية التي يتمتع بها مقاتلو ​الجيش السوري​ الذين باتوا أمثلة في البذل والعطاء وقدموا دروساً للعالم أجمع في الصمود والتضحية في سبيل الوطن".

ولفت عبد الله الى "أهمية الدور الذي تلعبه الكلمة إلى جانب ​البندقية​ في الحرب التي يخوضها الجيش السوري ضد ​الإرهاب​ وداعميه من دول التآمر على ​سوريا​ ودور أجهزة التوجيه السياسي في الوحدات والتشكيلات العسكرية في محاربة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام و​وسائل التواصل الاجتماعي​".

وشدد على "ضرورة التصدي للحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على وطننا وتوضيح الأهداف من وراءها عبر نشر الوعي بين المقاتلين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة".