مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من السترات الصفراء في ستراسبورغ

اندلعت مواجهات بين ​الشرطة الفرنسية​ ومتظاهرين من "​السترات الصفراء​" في مدينة ستراسبورغ. وكان أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه "يريد إقفال "​الحوار الوطني​ الكبير"، ووضع حد لما يعرف بأزمة "السترات الصفراء"، يعود المتظاهرون إلى الشارع".

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