غارات أميركية وهمية على منطقة هورة الجريات بعد سيطرة الجيش السوري عليها

أفادت قناة "الميادين" عن الطيران الأميركي ينفذ غارات وهمية على منطقة هورة الجريات بعد سيطرة الجيش السوري عليها.
وكان الجيش السوري قد نجح في السيطرة على هورة الجريات بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" منها.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري تقدم بعمق 3 كلم في الرقة تحت غطاء من الطائرات الحربية السورية والروسية.
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