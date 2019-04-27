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غارات أميركية وهمية على منطقة هورة الجريات بعد سيطرة الجيش السوري عليها

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أفادت قناة "الميادين" عن الطيران الأميركي ينفذ غارات وهمية على منطقة هورة الجريات بعد سيطرة ​الجيش السوري​ عليها.

وكان الجيش السوري قد نجح في السيطرة على هورة الجريات بعد انسحاب "​قوات سوريا الديمقراطية​" منها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري تقدم بعمق 3 كلم في ​الرقة​ تحت غطاء من الطائرات الحربية السورية والروسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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