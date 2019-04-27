غارات أميركية وهمية على منطقة هورة الجريات بعد سيطرة الجيش السوري عليها

أفادت قناة "الميادين" عن الطيران الأميركي ينفذ غارات وهمية على منطقة هورة الجريات بعد سيطرة ​الجيش السوري​ عليها.

وكان الجيش السوري قد نجح في السيطرة على هورة الجريات بعد انسحاب "​قوات سوريا الديمقراطية​" منها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري تقدم بعمق 3 كلم في ​الرقة​ تحت غطاء من الطائرات الحربية السورية والروسية.