بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات الأخيرة في ليبيا وانعكاساتها المباشرة على أمن المنطقة واستقرارها، والمساعي المبذولةمن أجل إنهاء الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين كافة.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الأحد أن الجانبان أكدا خلال اللقاء
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يبحث مع وزير الخارجية الجزائري المستجدات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.