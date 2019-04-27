الرئيس القبرصي: ندعم علاقات أوثق بين آسيا وأوروبا

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم السبت أن بلاده داعم حقيقي لعلاقات أوروبية - آسيوية أوثق.

وجاءت تصريحات أناستاسيادس خلال منتدى (الحزام والطريق) الثاني للتعاون الدولي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين.

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وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالرئاسة القبرصية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية،

أن المنتدى تم تنظيمه من جانب الحكومة الصينية بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 40 دولة.



من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن قبرص لديها مزايا جعرافية مهمة، موضحا أنه باستخدام تلك

المزايا وبالتعاون مع باقي الدول المشاركة في مبادرة (الحزام والطريق) ستحظى قبرص بفرص جديدة لتنميتها الخاصة.



وكانت أعمال القمة المبادرة انطلقت أمس الجمعة، بمشاركة قادة 40 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومنها دول عربية تشكل دعائم رئيسية للمبادرة.



وتهدف مبادرة (الحزام والطريق) إلى إعادة إحياء طريق الحرير التاريخي الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا.