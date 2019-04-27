موسكو تنوي تبسيط حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية.. ولا تستبعد محادثات ثنائية

في وقت يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتبسيط عملية حصول كلّ الأوكرانيين على الجنسية الروسية، ما يعني زيادة من التوترات بين البلدين، قال بوتن إن الوضع في شرق أوكرانيا سيتصدر جدول أعمال أي محادثات قد يجريها مع الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن بوتن قوله على هامش زيارته الحالية للعاصمة الصينية بكين اليوم السبت، أن الحديث عن كيفية حل الصراع في شرق أوكرانيا يقع في صلب أولويات أي محادثات ثنائية، من دون أن يستبعد عقد لقاء مع الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي فاز أخيراً في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

وبحسب تصريحات بوتن، يعتزم الرئيس الروسي النقاش مع زيلينسكي حول موقفه من خطة مينسك لإحلال السلام في شرق أوكرانيا. وكان زيلينسكي أعلن خلال حملته الانتخابية تأييده لإعادة إحياء عملية السلام.

ويتوقع سكان الجمهورية السوفيتية السابقة حلولاً من الرئيس المقبل، وقال زيلينسكي إن الجميع عانى بما يكفي من هذا الصراع.

كان زيلينسكي حصل في جولة الإعادة على 73.22 في المئة من الأصوا، متفوقاً بصورة واضحة على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو الذي حصل على 24.45 في المئة.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة بحيث يتولى زيلينسكي، الطامح لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مهام منصبه بحلول الثالث من يونيو المقبل.

وعلى رغم عدم استبعاد بوتن المحادثات الثنائية، صرّح الرئيس الروسي أن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية، بعدما أصدر قراراً بتسهيل منح الجنسية لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، وهو ما أثار استياء السلطات الأوكرانية، وطالبت بفرض عقوبات على روسيا.

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وقال بوتين للصحافيين "نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.

وكانت موسكو خففت إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.

ودافع بوتن في مؤتمر صحافي الخميس، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، عن القرار.

وكان بوتن وقّع مرسوماً في هذا الشأن بعد ثلاثة أيام من انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا. ويشمل المرسوم سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، والتابعتين للانفصاليين الموالين لروسيا، والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا.

ودعت كييف الخميس الأمم المتحدة إلى التحرك ضد هذا القرار. وقال سفير أوكرانيا في المنظمة الدولية فولوديمير يلتشنكو، إن القرار الروسي "غير قانوني"، داعياً إلى "تحرك فعلي"، وإن كان من المرجح أن تستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار.

وأسفر النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات. ومنذ توقيع اتفاقات مينسك، سمحت فترات الهدنة المتتالية بخفض مستوى العنف دون أن تضع له حداً نهائياً.

ولا تعترف موسكو بجمهوريتي دونتيسك ولوغانسك، لكن في فبراير 2017، اعترف مرسوم وقعه فلاديمير بوتين بجوازات السفر الصادرة عن الجمهوريتين.