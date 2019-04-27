واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا

رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير من السّفر إلى سريلانكا، حاضةً مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى سريلانكا في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي أودت بحياة 253 شخصاً.
وقالت وزارة الخارجيّة في بيان أمس إن "الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين في سريلانكا"، رافعة مستوى التحذير من السفر إلى الجزيرة من 3 درجات إلى 4.
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