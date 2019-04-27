الارشيف / اخبار العالم

واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير من السّفر إلى سريلانكا، حاضةً مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى سريلانكا في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي أودت بحياة 253 شخصاً.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان أمس إن "الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيين في سريلانكا"، رافعة مستوى التحذير من السفر إلى الجزيرة من 3 درجات إلى 4.

اقرأ أيضاً.. تحذيرات من احتمال وقوع اعتداءات إرهابية أخرى في سريلانكا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا