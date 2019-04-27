كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجو السترات الصفراء يحتشدون ضد ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد المتظاهرون من حركة السترات الصفراء إلى شوارع باريس وعدد من المدن في أنحاء البلاد للسبت الرابع والعشرين.

وبدأت احتجاجات اليوم بعد يومين من تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب.

وأعرب محتجون من السترات الصفراء عن خيبة أملهم عقب المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، كشف فيه عن الإجراءات التي اتخذها بعد دراسة نتائج الحوار الوطني الكبير، للخروج من أزمة تعصف بفرنسا منذ نحو ستة أشهر.

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كما اعتبرت المعارضة أن تأكيد ماكرون على مواصلة نهجه السياسي ومضيه في إصلاحاته “خطأ فادح” قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.

ويرى المحتجون أن الرئيس الفرنسي ليس لديه نية لتغيير سياسته. ويؤكدون على إصرارهم على مواصلة الاحتجاج.