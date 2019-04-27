كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يتعهد بمواجهة المعارضين داخل حزبi بعد خسارة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بمواجهة خصومه داخل حزبه بعد أسابيع من هزيمته المفاجئة في الانتخابات في العاصمة أنقرة والمركز التجاري اسطنبول.

وقال "أردوغان"، في كلمة ألقاها في أحد التجمعات الحزبية التابعة لحزب العدالة والتنمية: "بينما نقاتل في الخارج، يجب أن أقول، لقد ارتكبنا خطأ من الداخل أيضًا".

وأضاف "أردوغان": "ما يجري في أي مقاطعة، وفي أي إقليم، كل هذه المعلومات تأتي إلينا. نحن نعرف كل شيء... بالنسبة لمستقبل هذه المنظمة، سوف ندعوهم إلى الحساب. لن نحملها على ظهورنا".

Advertisements

وأوضح "أردوغان"، أن الحزب سيواصل حملته القانونية التي تتحدى النتائج ويدعو إلى إعادة فرز الأصوات.

وأشار إلى أنه: "حتى اللحظة الأخيرة، سنواصل كفاحنا القانوني. من المؤكد أن هناك عملية احتيال هنا. علينا حل القضية، حتى نتمكن من إيجاد السلام".

واستطرد: "على الرغم من أننا فزنا بالمقاطعات، إلا أننا سنسأل عن سبب فقدنا المدن الكبيرة. نحن بحاجة إلى التركيز على ما يجب القيام به وكيفية تقييم هذه العملية، وخاصة في المدن الحضرية".

ولم يوضح الرئيس التركي، الإجراءات التي سيتخذها. وقامت السلطات بتعليق أو إقالة 150 ألف موظف مدني وعسكري في السنوات الأخيرة، متهمةً الكثيرين منهم بالتورط في انقلاب عسكري فاشل في العام 2016.