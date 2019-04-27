كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصلون يتوافدون على كنيسة القيامة فى القدس للاحتفال بسبت النور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل حامل مفتاح بوابة كنيسة القيامة في القدس اليوم السبت ايذانا ببدء الاحتفال بسبت النور وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة الإسرائيلية.

واحتشد مئات المصلين في الساحة أمام الكنيسة في انتظار فتح البوابة والسماح لهم بدخول الموقع المقدس الذي يعتقد كثيرون من المسيحيين أن المسيح صلب ودفن فيه.

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وتشترك الكنيسة الأرثوذكسية وكنيستا الأرمن والروم الكاثوليك في الإشراف على كنيسة القيامة حيث تشتد التوترات في كثير من الأحيان حول السيطرة على قطاعاتها المختلفة ولهذا السبب تم الاتفاق على ائتمان عائلة مسلمة على مفتاح الكنيسة.