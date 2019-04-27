كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في سابقة قياسية.. بايدن يجمع 6 ملايين لحملته خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمع نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، 6.3 ملايين دولار في أول 24 ساعة عقب إطلاق حملة تبرعات لدعم مساعيه ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات المرتقبة خلال 2020، ليضرب بذلك رقماً قياسياً بين جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية داخل التكتل المعارض.

وذكر فريق بايدن في بيان صدر أمس الجمعة أن 97% من هذه التبرعات جاءت عبر الإنترنت بإيداع مبالغ أقل من 200 دولار من جميع الأراضي الأمريكية.

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وتجاوز بايدن على هذا النحو الديمقراطيين الأكثر جمعاً لتبرعات في أول يوم من حملاتهم، وفي مقدمتهم المرشح السابق عن ولاية تكساس لمجلس الشيوخ بيتو أوروك (أكثر قليلاً من 6 ملايين دولار) والسيناتور بيرني ساندرز (5.9 ملايين).

وكان بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في فترة حكم الديمقراطي باراك أوباما، قد أعلن أول أمس الخميس عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه سيخوض الانتخابات التمهيدية في إطار الحزب الديمقراطي ليصبح مرشحه في السباق نحو البيت الأبيض في عام 2020.