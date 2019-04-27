كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تطلق سراح أمريكي اعتقل قبل 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت السلطات الفنزويلية عن مواطن أمريكي كان قد اعتقل في عام 2014 بالبلد اللاتيني بدعوى أنه عميل ضد الحكومة وبتهمة إطلاق النار على جاره.

وأكد السيناتور الأمريكي تود يونج أمس الجمعة أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن المواطن تود مايكل لينينجر، مضيفاً أنه حالياً في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح يونج أن إطلاق سراح لينينجر جاء عقب تحركات من جانب مسؤولين أمريكيين وفنزويليين ومنظمات دولية، شملت إرسال خطابات لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونائبه مايك بينس.

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وقال السيناتور "عقب خمس سنوات، أشعر بالارتياح لأن تود سُمح له أخيرا بالعودة للولايات المتحدة وأتطلع للترحيب به في داره بإنديانا".

وصرح المسؤول "من المخجل أن تتأخر السلطات الفنزويلية ما يقرب من عام كي تعترف بدولة القانون وتفرج عن تود تنفيذا لأمر من محكمة فنزويلية".

وكان لينينجر قد اعتقل في 2014 عقب اتهامه بإطلاق النار على جاره، كما اتهم أيضا بإخفاء أسلحة نارية غير مرخصة.