كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 قتلى في تفجير انتحاري باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر محلية بمقتل سبعة أشخاص بهجوم انتحاري استهدف متجرا في محافظة البيضاء اليمنية جنوب شرقي صنعاء.

Advertisements

ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصدر مسؤول اليوم السبت، أن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا هاجم متجرا في منطقة ذي كالب بمديرية القريشية شمالي محافظة البيضاء، فيما لم تعرف بعد دوافع الهجوم، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنه.

يذكر أن أهالي القريشية قد تمكنوا قبل عدة أسابيع من طرد عناصر تابعين لتنظيم "داعش" كانوا يتمركزون في مناطق عدة بالمديرية حسب التقارير.