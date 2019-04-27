كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر امرأة أرمينية متحولة جنسيًا تتعرض للتهديدات بعد خطاب البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب خطاب لامرأة متحولة جنسيًا أمام البرلمان الأرمني في ضجة، حيث تلقت تهديدات بالقتل وتتجنب مغادرة منزلها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت ليليت مارتيروسيان، التي أسست منظمة "رايت سايد" للمتحولين جنسيًا، إنها أخبرت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، أن مجموعتها سجلت أكثر من 280 حالة انتهاك لحقوق المتحولين جنسيًا.

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وأضافت "مارتيروسيان" لوكالة أسوشييتد برس: "تلقيت العديد من المكالمات التي وجهت إلي تهديدات وجهت إلي شخصيًا. سيقول الناس إنني بحاجة إلى القتل والذبح".

وأثار الخطاب، الذي استمر ثلاث دقائق، انتقادات فورية في البرلمان. وشكا رئيس لجنة حقوق الإنسان من أن مارتروسيان انتهك جدول أعمال الجلسة واحترم البرلمان.

يقاوم العديد من الأرمن الاعتراف بحقوق الأقليات الجنسية.