كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري بالسودان: نفط الجنوب ينساب بصورة طبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل "العربية" في الخرطوم، السبت، أن الفريق الركن شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد انسياب بترول الجنوب بصورة طبيعية.

ونفى ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول توقف انسياب بترول الجنوب.

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يأتي ذلك فيما أشار اللواء مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى الالتزام القاطع بانسياب البترول وأنه لا عقبات تواجه ذلك.