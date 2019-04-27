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توصل مدير المستشفى الجهوي محمد الخامس، الدكتور فؤاد قابيل، مطلع هذا الأسبوع، بقرار إعفائه من مهامه بشكل رسمي، وتعيين الدكتور زين العابدين بالمقدم خلفا له.
وتضمن البلاغ الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، قرار إعفاء قابيل من مهامه بالمركز الاستشفائي محمد الخامس، بمندوبية وزارة الصحة، عمالة طنجة-أصيلة، دون الكشف عن الأسباب الرئيسية لذلك.
ورجح البعض الأسباب، إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها قطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، نتيجة الاختلالات البنيوية المسجلة على مستوى الموارد البشرية، ناهيك عن تردي الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا… تعيين زين العابدين بالمقدم مديرا لمستشفى محمد الخامس بطنجة خلفا لقابيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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