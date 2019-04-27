بني ملال والدشيرة.. من يلتحق بقسم الاضواء بالبطولة الاحترافية 

تشهد الجولة الاخيرة من البطولة الاحترافية، القسم التاني، مباراتين حاسمتين اليوم السبت، بعدما إنحصر الصراع حول بطاقة الصعود الثانية، بين رجاء بني ملال صاحب المركز الثاني و أولمبيك الدشيرة، صاحب المركز الثالث .

وبات الفريق الملالي، قريبا من حصد بصاقة الصعود، حيث يحل ضيفا تقيلا على جمعية سلا عشية اليوم، إذ يحتاج نقطة واحد فقط، لتحقيق حلمه بالصعود لقسم الأضواء .

بينما يراهن ممثل الدشيرة، الذي يرحل صوب مدينة تمارة، للقاء الوداد المحلي، على تحقيق الانتصار وانتظار تعثر رجاء بني ملال، من أجل الوصول لأول مرة في تاريخه، الى اللعب بالبطولة الاحترافية .

من جهة أخرى عرفة الجولة الماضية، تحقيق فريق نهضة الزمامرة لصعود تاريخي، للبطولة الاحترافية محتلا المركز الأول، في بطولة القسم الثاني، في انتظار من سيرافقه بين رجاء بني ملال و أولمبيك الدشيرة .